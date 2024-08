Highfield Festival: Fans feiern ausgiebig Party, dann brennt es!

Auf dem Highfield Festival kam es am Samstagabend zum Brand zweier Riesenradgondeln. Mehrere Menschen wurden verletzt. Das Festival wurde fortgesetzt.

Von Eric Mittmann

Großpösna - Dramatische Momente am Samstagabend auf dem Highfield Festival. Während des Konzerts von "Ski Aggu" brannten plötzlich zwei Gondeln des Riesenrads. Die Feuerwehr konnte die Flammen glücklicherweise schnell löschen. Das Festival wurde anschließend fortgesetzt.

Auf dem Highfield Festival hatte am Samstagabend eine Gondel des Riesenrades Feuer gefangen. Kurz darauf griffen die Flammen auf eine zweite Gondel über. © Christian Grube Der zweite Festivaltag stand zunächst vor allem im Zeichen von Punk, Rock und jeder Menge Spaß und Vielfalt - bis zum Vorfall kurz nach 21 Uhr. "Rise Against", "Feine Sahne Fischfilet" und "The Kooks" waren als Highlights geplant. Letztere mussten ihren Auftritt schließlich aufgrund des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr absagen. Veranstalter FKP Scorpio erklärte jedoch noch am Abend, diesen im kommenden Jahr nachholen zu wollen. Rapper "Ski Aggu" war gerade dabei, sein Set zu beenden, als die Stimmung plötzlich eine andere wurde. Rauch zog über das Festivalgelände. Der Ursprung: Das Riesenrad. Leipzig Veranstaltungen & Freizeit Start des Highfield 2024! Fans trotzen der Hitze, fällt am Wochenende noch Regen? Eine Gondel hatte Feuer gefangen. Kurz darauf griff der Brand auf eine weitere über. Die Betreiber versuchten zunächst selbst, die Flammen zu löschen, brachten gleichzeitig Menschen von dem Rad. Nach kurzer Zeit war die Feuerwehr vor Ort und löschte den Brand. Polizei und Security sperrten den Bereich um das Fahrgeschäft weiträumig ab, Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Das Festival-Publikum verhielt sich währenddessen ruhig. Überall auf dem Gelände blickten die Menschen besorgt in Richtung des Riesenrads. Panik kam glücklicherweise nicht auf, auch wenn die Lage sich zunächst unübersichtlich gestaltete. Unklar war zunächst auch, ob es Verletzte gab. Rettungskräfte sprachen von mehreren Betroffenen, gegen 22 Uhr gaben die Festival-Organisatoren hingegen bekannt, dass niemand verletzt wurde. Das Highfield werde fortgesetzt.

Rund zwei Dutzend Menschen wurden nach aktuellem Stand verletzt, die meisten von ihnen waren mit Rauch in Kontakt gekommen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Betroffenen, während die Polizei bereits die Ermittlungen zu dem Brand aufnahm. © Christian Grube

Feuer auf dem Riesenrad, unübersichtliche Lage

Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst noch unklar. © Christian Grube Kurz vor 23 Uhr stand Rapper "Cro" auf der Bühne, der gleich noch die ausgefallenen "The Kooks" mitgebracht hatte. Zeitgleich versuchten Organisatoren und Behörden, sich ein klares Bild von der Lage zu machen. Gegen Mitternacht wandte sich Polizeisprecherin Josephin Sader an die Presse. Es gab rund zwei Dutzend Verletzte. Vier Menschen hatten Brandverletzungen erlitten, eine Person Sturzverletzungen. 18 weitere Personen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Unter ihnen weitere Insassen der Gondeln sowie Ersthelfer, zu denen auch Polizisten gehörten. Wie es zu dem Brand kam, war auch am Sonntagmorgen noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Ein Brandursachenermittler kam am Sonntag zum Einsatz. Der zweite Tag des Highfield wurde schließlich planmäßig mit dem Auftritt von "Rise Against" beendet. Leipzig Crime Mehrere Raubdelikte in Leipzig: Jugendliche schlagen Mann krankenhausreif Rapper "Ski Aggu" äußerte sich noch in der Nacht via Instagram zu dem Geschehen. "Ich bin absolut bestürzt über den Riesenradbrand während meiner Show auf dem Highfield", schrieb er. Ihm sei über Kopfhörer mitgeteilt worden, er solle seinen Auftritt bei dem Festival auf keinen Fall abbrechen, um eine Massenpanik zu vermeiden. "Danke, dass Ihr alle so ruhig geblieben seid und dadurch eventuell Schlimmeres verhindert habt." Er wünsche allen Betroffenen eine rasche Genesung.

Vor dem Vorfall hatte das Highfield-Publikum zunächst ausgiebig gefeiert. © Christian Grube

Mehrere Verletzte, Organisator setzt Festival fort

Dafür sorgten unter anderem "Heisskalt"... © Christian Grube Für die Festival-Crowd hatte der Tag bereits früh mit jeder Menge Gitarrensound begonnen: Um 11 Uhr luden die Berliner von "Engst" zum Tanz vor der Beach Stage, vor der die Leute wenige Stunden zuvor noch zu den DJs "El Mano" und "Dennis Concorde" in den Morgen gefeiert hatten. Kater und Hitze hielten die Musikfreunde jedoch nicht davon ab, an den See zu pilgern und so war der Strand auch zu "früher" Stunde gut gefüllt.

Rapperin "Wa22ermann" legte nach, bevor es mit "Deine Cousine" auch schon auf der Green Stage weiterging. "Milliarden", "Blackout Problems", "Fjort" und "Heisskalt" zogen das Tempo weiter an oder lieferten gleich mal eine Extraportion Härte. Wer es tanzbarer wollte, kam bei "Domiziana" und "Panteón Rococo" auf seine Kosten. Singer-Songwriter "Ennio" und die "Antilopen Gang" leiteten das Abendprogramm. Rapper "Danger Dan" sorgte dabei mit seinem Song "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" für einen frühzeitigen Höhepunkt, als die Menge den Chorus lautstark mitsang. "Jeremias" brachten derweil die Leute vor der Blue Stage zum Swingen.

... "Ennio" ... © Christian Grube

... und "Pantheón Rococó". © Christian Grube

Die "Antilopen Gang" präsentierte ihren neuen Song "Für wenige", den sie zum 15-jährigen Bestehen geschrieben haben. © Christian Grube

"Jeremias" ließen mit jeder Menge Swing das Tanzbein schwingen. © Christian Grube

"Feine Sahne Fischfilet" verwandelten das Festivalgelände am Abend in eine riesige Party. © Christian Grube

Am Sonntag soll das Highfield 2024 unter anderem mit "Mando Diao" und "Macklemore" ausklingen. © Christian Grube