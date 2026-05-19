Leipziger Kita meldet Massenanfall an Verletzten: Feuerwehr gibt Entwarnung
Leipzig - Feuerwehreinsatz am Dienstagmorgen im Leipziger Westen: Gegen 10.45 Uhr wurden die Kameraden in eine Kita an der Spinnereistraße alarmiert. Mehrere Kinder sollen dort über Atemwegsbeschwerden klagen. Inzwischen hat die Feuerwehr Entwarnung gegeben.
Wie TAG24 vor Ort erfuhr, soll letztlich doch keine Gefahr bestanden haben und auch niemand verletzt worden sein. Demnach wurden in der Kita wohl Erbsensträucher angebaut, von denen mehrere Kinder gegessen haben sollen.
Als Mitarbeiter dies mitbekamen, hatten sie offenbar den Notruf gewählt, um sicherzustellen, dass alles gut ist.
Zwei Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr sowie Rettungsdienst und Polizei waren daraufhin zu der Einrichtung im Stadtteil Lindenau geeilt. "Mitarbeiter der Kita hatten uns gemeldet, dass Kinder offenbar Beeren gegessen haben und seitdem über Beschwerden klagen", erklärte ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24.
Zunächst war dabei von sechs betroffenen Kindern die Rede.
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Die Rettungskräfte und Notärzte untersuchten die Kinder, konnten jedoch schnell Entwarnung geben. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung wurde demnach nicht festgestellt.
Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten daraufhin wieder ab. Der Einsatz konnte nach etwa einer Dreiviertelstunde beendet werden.
Erstmeldung vom 19. Mai, 11.20 Uhr. Aktualisiert um 12.34 Uhr.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof