Leipziger Kita meldet Massenanfall an Verletzten: Feuerwehr gibt Entwarnung

Leipzig - Feuerwehreinsatz am Dienstagmorgen im Leipziger Westen: Gegen 10.45 Uhr wurden die Kameraden in eine Kita an der Spinnereistraße alarmiert. Mehrere Kinder sollen dort über Atemwegsbeschwerden klagen. Inzwischen hat die Feuerwehr Entwarnung gegeben.

Zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Dienstagvormittag zu einer Kita im Leipziger Westen geeilt. Von dort war ein Massenanfall an Verletzten gemeldet worden. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie TAG24 vor Ort erfuhr, soll letztlich doch keine Gefahr bestanden haben und auch niemand verletzt worden sein. Demnach wurden in der Kita wohl Erbsensträucher angebaut, von denen mehrere Kinder gegessen haben sollen.

Als Mitarbeiter dies mitbekamen, hatten sie offenbar den Notruf gewählt, um sicherzustellen, dass alles gut ist.

Zwei Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr sowie Rettungsdienst und Polizei waren daraufhin zu der Einrichtung im Stadtteil Lindenau geeilt. "Mitarbeiter der Kita hatten uns gemeldet, dass Kinder offenbar Beeren gegessen haben und seitdem über Beschwerden klagen", erklärte ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24.

Zunächst war dabei von sechs betroffenen Kindern die Rede.