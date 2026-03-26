Bagger beschädigt Gasleitung auf Großbaustelle: Feuerwehreinsatz im Leipziger Westen
Leipzig - Feuerwehreinsatz im Leipziger Westen: Auf der Großbaustelle in der Industriestraße wurde am Donnerstagvormittag eine Gasleitung beschädigt.
Polizeisprecher Moritz Peters bestätigte den Einsatz auf Anfrage von TAG24. Demnach seien die Beamten um 10.28 Uhr informiert worden.
Das Unglück geschah demnach an der Karlbrücke, die die Stadtteile Plagwitz und Schleußig miteinander verbindet.
Bei Tiefbauarbeiten mit einem Bagger sei eine Erdgasleitung beschädigt worden. Die Feuerwehr war vor Ort mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Polizei unterstützte.
Nach TAG24-Informationen waren auch Mitarbeiter der Netz Leipzig schnell da, um mit den Reparaturarbeiten zu beginnen. Diese sollen bereits beendet worden sein.
Die Industriestraße war zwischen Nonnenstraße und Holbeinstraße in beide Richtungen gesperrt.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Autos dürfen diesen Bereich aufgrund der Baustelle ohnehin nicht befahren. Zu Fuß und mit dem Fahrrad kommt man normalerweise aber über die Brücke. Erst im Februar war bekannt geworden, dass die Brücke nicht rechtzeitig fertig wird und sich die Baumaßnahmen bis Juni verzögern sollen.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof