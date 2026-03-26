Bagger beschädigt Gasleitung auf Großbaustelle: Feuerwehreinsatz im Leipziger Westen

Leipzig - Feuerwehreinsatz im Leipziger Westen: Auf der Großbaustelle in der Industriestraße wurde am Donnerstagvormittag eine Gasleitung beschädigt.

Auf der Baustelle in der Industriestraße wurde eine Gasleitung von einem Bagger beschädigt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Polizeisprecher Moritz Peters bestätigte den Einsatz auf Anfrage von TAG24. Demnach seien die Beamten um 10.28 Uhr informiert worden.

Das Unglück geschah demnach an der Karlbrücke, die die Stadtteile Plagwitz und Schleußig miteinander verbindet.

Bei Tiefbauarbeiten mit einem Bagger sei eine Erdgasleitung beschädigt worden. Die Feuerwehr war vor Ort mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Polizei unterstützte.

Nach TAG24-Informationen waren auch Mitarbeiter der Netz Leipzig schnell da, um mit den Reparaturarbeiten zu beginnen. Diese sollen bereits beendet worden sein.

Die Industriestraße war zwischen Nonnenstraße und Holbeinstraße in beide Richtungen gesperrt.