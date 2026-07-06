Brand in Leipziger Hotel: Gäste müssen evakuiert werden

Leipzig - Feuerwehreinsatz in der Innenstadt! Zahlreiche Rettungskräfte eilten am Sonntagnachmittag zum Hotel NH Leipzig Zentrum. Grund war ein Brand im Technikraum. Gäste mussten das Hotel verlassen.

Im Hotel NH Leipzig Zentrum ist es am Sonntag zum Brand eines Spannungsverteilers gekommen. © Christian Grube

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Sonntag gegenüber TAG24 erklärte, war im Keller des Gebäudes ein Spannungsverteiler in Brand geraten. Eine Brandmeldeanlage hatte demnach gegen 15.15 Uhr ausgelöst. "Gegen 15.19 Uhr waren die Kollegen vor Ort", so der Sprecher.

Die Polizei ergänzte am Montag, dass sich ersten Erkenntnissen zufolge die mobile Batterie eines Notstromaggregates entzündet hatte.

Kräfte der Hauptwache, der Freiwilligen Feuerwehr Ost sowie der Berufsfeuerwehren Süd, West und Südwest sollen im Einsatz gewesen sein. "Die Feuerwehr Südwest mit Spezialtechnik."

Da die entstandenen Rauchgase durch Teile des Hotels gezogen waren, mussten die betroffenen Personen kurzzeitig evakuiert werden. Sie "konnten im Anschluss aber wieder zurückkehren", erklärte Polizeisprecherin Therese Leverenz.

Die Stadtwerke schalteten den Strom für den betroffenen Bereich ab, im Anschluss konnten die Kräfte der Feuerwehr den Brand löschen.