Brand in Abrissgebäude im Leipziger Norden hält Feuerwehrkräfte auf Trapp

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Mehr als 30 Kameraden der Feuerwehr kämpften in der Nacht zu Dienstag gegen die Flammen in einem leerstehenden Gebäude in Leipzig.

Von Tamina Porada

Leipzig - Mehr als 30 Kameraden der Feuerwehr kämpften in der Nacht zu Dienstag gegen die Flammen in einem leerstehenden Gebäude in Leipzig.

Die Flammen schlugen aus dem Gebäude hinter der Stephanuskirche.
Die Flammen schlugen aus dem Gebäude hinter der Stephanuskirche.  © LeipzigFireFighter

Das Haus befindet sich in der Kielerstraße im Stadtteil Mockau hinter der Stephanuskirche.

Wie Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Anfrage erklärte, wurde der Brand gegen 1.20 Uhr von Anwohnern gemeldet.

Der Grund für das Feuer ist aktuell noch unbekannt.

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Es breitete sich allerdings schnell aus und sorgte für starke Schäden.

Da unter anderem der Dachstuhl durch die Flammen eingefallen ist, darf das Gebäude momentan nicht betreten werden.

Die Feuerwehr setzte unter anderem eine Drehleiter ein, um gegen die Flammen zu kämpfen.
Die Feuerwehr setzte unter anderem eine Drehleiter ein, um gegen die Flammen zu kämpfen.  © LeipzigFireFighter
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Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu kriegen und die Flammen zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft den Einsatz eines Brandursachenermittlers.

Titelfoto: Bildmontage: LeipzigFireFighter

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