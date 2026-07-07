Brand in Abrissgebäude im Leipziger Norden hält Feuerwehrkräfte auf Trapp

Leipzig - Mehr als 30 Kameraden der Feuerwehr kämpften in der Nacht zu Dienstag gegen die Flammen in einem leerstehenden Gebäude in Leipzig .

Die Flammen schlugen aus dem Gebäude hinter der Stephanuskirche. © LeipzigFireFighter

Das Haus befindet sich in der Kielerstraße im Stadtteil Mockau hinter der Stephanuskirche.

Wie Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Anfrage erklärte, wurde der Brand gegen 1.20 Uhr von Anwohnern gemeldet.

Der Grund für das Feuer ist aktuell noch unbekannt.

Es breitete sich allerdings schnell aus und sorgte für starke Schäden.

Da unter anderem der Dachstuhl durch die Flammen eingefallen ist, darf das Gebäude momentan nicht betreten werden.