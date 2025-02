Brand in Leipziger Globus: Kompletter Markt evakuiert

Leipzig - Aufgrund eines Feuers im Globus-Markt im Leipziger Norden musste die Filiale am Freitagabend geräumt werden.

Im Bereich der Warenannahme hatte es gebrannt. © EHL Media

Ersten Informationen vor Ort zufolge wurde gegen 19 Uhr durch die Brandmeldeanlage des Einkaufsmarktes automatisch die Feuerwehr in das Sachsenpark-Einkaufszentrum im Stadtteil Seehausen alarmiert.

Im an der Straße An der Passage gelegenen hinteren Teil des Objekts soll es an der Warenannahme zum Ausbruch eines Feuers gekommen sein.

Während sich die Kameraden um die Brandbekämpfung kümmerten, wurde der Globus evakuiert - alle Kunden mussten das Gebäude verlassen. Verletzte soll es nach ersten Infos keine gegeben haben.