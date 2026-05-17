Feuerwehreinsatz im Leipziger Westen: Einfamilienhaus in Brand

Leipzig - Die Feuerwehrleute der Messestadt waren am Sonntagabend im Stadtteil Miltitz gefordert.

Kameraden der Feuerwehr bei ihren Löscharbeiten. In Leipzig ist es Sonntagabend zum Brand eines Einfamilienhauses gekommen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, erhielten Feuerwehr und Polizei gegen 18.35 Uhr Meldung über einen Gebäudebrand.

Einsatzkräfte eilten umgehend zum Ort des Geschehens, wo sich die Lage bestätigte. Der Dachstuhl des Hauses war vollständig in Brand geraten. "Wie es dazu kam, ist aktuell noch unklar", so der Sprecher.

Die Feuerwehr leitete umgehend Löscharbeiten ein. Diese würden aktuell noch andauern.

Die Polizei hat derweil bereits mit ihren Ermittlungen begonnen, um herauszufinden, wie es zu dem Brand gekommen war.