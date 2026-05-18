Brandstifter will Garage in Flammen setzen, aufmerksamer Bürger legt ihm das Handwerk

Leipzig - Feuerwehreinsatz am Sonntagabend im Leipziger Süden! Kurz vor 21 Uhr wurden die Kameraden an die Wolfgang-Heinze-Straße gerufen. Wie sich herausstellte, hatte dort offenbar ein unbekannter Brandstifter versucht, eine Garage abzufackeln. Erfolg hatte er damit jedoch nicht!

Kräfte der Leipziger Feuerwehr Sonntagabend auf der Wolfgang-Heinze-Straße. Ein Unbekannter hatte dort versucht, eine Garage in Brand zu setzen. Dank eines aufmerksamen Mitbürgers scheiterte der Versuch jedoch. © EHL Media

Der Unbekannte hatte einen Grillanzünder auf einem Gummireifen hinter der Garage platziert und diesen in Brand gesetzt, wie ein Sprecher der Polizei am Montag gegenüber TAG24 erklärte.

Dass das Vorhaben scheiterte, war demnach einem aufmerksamen Bürger zu verdanken. "Ein Mitbürger hatte das Feuer bemerkt und umgehend die Feuerwehr gerufen", so der Sprecher.

Die Kameraden seien so schnell vor Ort gewesen, dass nicht einmal der Reifen Feuer fing. Rad und Garage blieben unversehr. "Ein Sachschaden entstand nicht."