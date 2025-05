Dachstuhl-Brand verqualmt Leipziger Wohngebiet: Es war wohl Brandstiftung

In der Spittastraße in Altlindenau brannte ein leer stehendes Gebäude. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Feuerwehr und Polizei wurden um 11.10 Uhr über den Brand in der Spittastraße im Stadtteil Altlindenau informiert, teilte Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Anfrage mit.

Aus noch ungeklärter Ursache sei der Brand im Treppenhaus des leerstehenden Gebäudes ausgebrochen und hatte sich dann bis unters Dach ausgedehnt. Die Leipziger Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Böhlitz löschten.

"Dabei entstand erheblicher Schaden an der Bausubstanz, insbesondere an den Wänden und am Treppenaufgang", ergänzte Polizeisprecherin Sandra Freitag am Dienstag.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt nun.

Die Spittastraße wurde wegen des Einsatzes beidseitig gesperrt.