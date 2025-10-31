Dachstuhl in Leipzig steht in Flammen: Großeinsatz für Feuerwehr
Leipzig - Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes rückten am Freitagmorgen in die Beuthstraße nach Leipzig-Mockau aus. Der Dachstuhl eines Reihenhauses stand in Flammen.
Wie ein Polizeisprecher berichtete, wurde der Brand gegen 6.50 Uhr gemeldet.
Feuerwehrkräfte begannen umgehend, teilweise unter Atemschutz und mit einer Drehleiter, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und das Feuer zu löschen.
Die meisten Bewohner des Reihenhauses konnten sich selbstständig retten.
Eine Person wurde verletzt.
Wie es zu dem Brand kam, wird jetzt ermittelt. Die Kriminalpolizei war ebenfalls in der Beuthstraße und führte entsprechende Maßnahmen durch. Zur Höhe des Schadens konnten noch keine Aussagen gemacht werden.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof