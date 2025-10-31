Dachstuhl in Leipzig steht in Flammen: Großeinsatz für Feuerwehr

Leipzig - Einsatzkräfte der Feuerwehr , der Polizei und des Rettungsdienstes rückten am Freitagmorgen in die Beuthstraße nach Leipzig-Mockau aus. Der Dachstuhl eines Reihenhauses stand in Flammen.

Der Brand war unter dem Dach und wurde teilweise von oben gelöscht. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie ein Polizeisprecher berichtete, wurde der Brand gegen 6.50 Uhr gemeldet.

Feuerwehrkräfte begannen umgehend, teilweise unter Atemschutz und mit einer Drehleiter, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und das Feuer zu löschen.

Die meisten Bewohner des Reihenhauses konnten sich selbstständig retten.

Eine Person wurde verletzt.