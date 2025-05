Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Leipzig

Alles in Kürze

In diesem Haus an der Bahnhofsallee brach das Feuer aus. © Leipzig FireFighter

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, war das Feuer gegen 22.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofsallee ausgebrochen. Wie es dazu kam, war am Sonntag noch unklar.

"Das Haus wurde daraufhin evakuiert", so der Sprecher.

Der Mieter der betroffenen Wohnung erlitt bei dem Brand Verletzungen.