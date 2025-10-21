Feuer auf dem Gelände einer Kita in Leipzig: Schuppen brennt vollständig aus
Leipzig - Auf dem Gelände der Kindertagesstätte "Fuchsbau" im Stadtteil Holzhausen brannte es in der Nacht zu Dienstag aus noch ungeklärten Gründen.
Eine Polizeisprecherin bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Einsatzkräfte gegen 3.35 Uhr alarmierten wurden.
Nach ersten Informationen stand ein Holzunterstand auf dem Gelände der Kita in Flammen.
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.
Leipzig Feuerwehreinsatz Auto überschlägt sich nach Crash im Kreuzungsbereich
Unklar ist im Moment noch, wie es zu dem Feuer kommen konnte.
Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Der Sachschaden soll laut ersten Schätzungen bei circa 3000 Euro liegen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier