Feuer auf dem Gelände einer Kita in Leipzig: Schuppen brennt vollständig aus

Leipzig - Auf dem Gelände der Kindertagesstätte "Fuchsbau" im Stadtteil Holzhausen brannte es in der Nacht zu Dienstag aus noch ungeklärten Gründen.

Der Schuppen brannte vollständig aus. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Eine Polizeisprecherin bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Einsatzkräfte gegen 3.35 Uhr alarmierten wurden.

Nach ersten Informationen stand ein Holzunterstand auf dem Gelände der Kita in Flammen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Unklar ist im Moment noch, wie es zu dem Feuer kommen konnte.