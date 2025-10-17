Großbrand: Autohaus-Werkstatt in Leipzig durch Flammen zerstört

Leipzig - Starker Rauch drang in der Nacht zu Freitag aus einem Autohaus in Leipzig -Paunsdorf. Die Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen die Flammen und setzten dabei auch auf eine Drohnenstaffel ein. Am frühen Freitagmorgen konnten die Flammen gelöscht werden.

Als die Streifenpolizisten eintrafen, entdeckten sie die Flammen. © LeipzigFireFighter

Wie die Polizeidirektion Leipzig auf TAG24-Anfrage mitteilte, bemerkten Beamte auf Streife gegen 0.10 Uhr einen Rauchgeruch. Als sie dem nachgingen, entdeckten sie, dass ein Autohaus mit einer Kfz-Werkstatt in der Riesaer Straße in Flammen stand.

Die Einsatzkräfte aus dem Polizeirevier Süd-Ost alarmierten umgehend die Feuerwehr. Laut erstem Erkenntnisstand ging das Feuer vom Bereich der Werkstatt aus.

Wie Werner Vogel, Feuerwehr-Einsatzleiter, einem Reporter vor Ort mitteilte, war eine massive Brandausweitung erkennbar. Sofort wurden weitere Kräfte unter dem Stichwort "Großbrand" nachgefordert.

Feuerwehrkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Engelsdorf begannen mit den Löscharbeiten. Die gestalteten sich aber schwierig, denn am Anfang konnte das Gebäude nicht betreten werden.