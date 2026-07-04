Feuer in Leipziger Plattenbau: Zehn Personen vom Rettungsdienst versorgt
Leipzig - Feuerwehreinsatz in einem Hochhaus im Leipziger Süden: Ein Kellerbrand rief am späten Freitagabend zahlreiche Feuerwehrleute auf den Plan. Mehrere Personen mussten vom Rettungsdienst betreut werden.
Die Kameraden wurden gegen 21.45 Uhr in die Bernhard-Kellermann-Straße im Stadtteil Lößnig alarmiert, berichtete Polizeisprecher Andreas de Parade auf Nachfrage von TAG24.
Vor Ort angekommen, bestätigte sich die Lage: Schwarzer Rauch kam aus einem Kellerabteil. Die Einsatzkräfte machten sich sofort daran, den Brand zu löschen.
Laut dem Sprecher seien zehn Personen, die über Atembeschwerden geklagt hatten, wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung dem alarmierten Rettungsdienst vorgestellt worden.
Sie wurden ambulant behandelt, es habe aber niemand ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, so de Parade.
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Zur Schadenshöhe lagen am Samstagmorgen noch keine Informationen vor, aber das Mehrfamilienhaus sei weiterhin bewohnbar.
Zur Ermittlung der Brandursache bringt die Polizei einen Spezialisten zum Einsatz.
Titelfoto: LeipzigFireFighter