Feuerteufel am Werk? Mehrere Fahrzeuge in Leipzig abgefackelt

Leipzig - Im Leipziger Stadtgebiet brannten an den vergangenen Feiertagen mehrere Autos.

In der Sternenstraße fackelte ein Transporter ab. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Freitag wurden die Einsatzkräfte am frühen Freitagmorgen um 2.30 Uhr zunächst nach Engelsdorf in die Sternenstraße gerufen.

Dort stand ein Transporter Opel Movano in Brand, wobei die Flammen nicht nur das Fahrzeug beschädigten, sondern auch die im Inneren befindlichen Baumaschinen und Baumaterial stark in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Da der Wagen trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr vollständig ausbrannte, entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 6000 Euro.

Etwa zwei Stunden später ging es für die Kameraden dann nach Lößnig in die Gudrunstraße, wo ein Opel Corsa in Brand geraten war und den Flammen vollständig zum Opfer fiel. Auch ein daneben geparkter Citroën C3 wurde schwer beschädigt. Es entstand ein hoher Gesamtschaden in Höhe von circa 45.000 Euro.