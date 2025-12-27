Feuerteufel am Werk? Mehrere Fahrzeuge in Leipzig abgefackelt
Leipzig - Im Leipziger Stadtgebiet brannten an den vergangenen Feiertagen mehrere Autos.
Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Freitag wurden die Einsatzkräfte am frühen Freitagmorgen um 2.30 Uhr zunächst nach Engelsdorf in die Sternenstraße gerufen.
Dort stand ein Transporter Opel Movano in Brand, wobei die Flammen nicht nur das Fahrzeug beschädigten, sondern auch die im Inneren befindlichen Baumaschinen und Baumaterial stark in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Da der Wagen trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr vollständig ausbrannte, entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 6000 Euro.
Etwa zwei Stunden später ging es für die Kameraden dann nach Lößnig in die Gudrunstraße, wo ein Opel Corsa in Brand geraten war und den Flammen vollständig zum Opfer fiel. Auch ein daneben geparkter Citroën C3 wurde schwer beschädigt. Es entstand ein hoher Gesamtschaden in Höhe von circa 45.000 Euro.
Die Brandursachen sind noch ungeklärt, die Polizei ermittelt aber wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die beschädigten Fahrzeuge werden nun auf Spuren untersucht.
Titelfoto: Montage 7aktuell.de | Eric Pannier