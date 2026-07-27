Doch kein Badeunfall: Frau stirbt im Ökobad Lindenthal
Leipzig - Im Ökobad Lindenthal im Norden von Leipzig ist am Sonntagnachmittag eine Frau gestorben. Allerdings handelte es sich nicht - wie zunächst angenommen - um einen Badeunfall.
Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24 mitteilte, ging zunächst gegen 14.27 Uhr die Meldung über eine ertrunkene Person ein.
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lindenthal wurden alarmiert und eilten umgehend zum Ort des Geschehens in der Straße Am Freibad. "Gegen 14.35 Uhr waren die Kollegen vor Ort", so der Sprecher.
Rettungsdienst und Notarzt waren ebenfalls im Einsatz. Gemeinsam versuchten sie, die 72 Jahre alte Frau zu reanimieren - jedoch ohne Erfolg.
Am Montag berichtete Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Anfrage ergänzend, dass die 72-Jährige nicht ertrunken ist. Vielmehr habe ein medizinisches Problem vorgelegen, aufgrund dessen die Frau im Wasser starb.
Den Angaben zufolge sei die Polizei um 15.35 Uhr über den tragischen Todesfall in dem beliebten Freibad informiert worden.
Erstmeldung am 26. Juli 15.19 Uhr. Aktualisiert am 27. Juli 7.45 Uhr.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof