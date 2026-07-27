Spektakuläre Rettung: Feuerwehr holt Verletzte von Spitze des Leipziger Völkerschlachtdenkmals

Leipzig - Am Montagnachmittag mussten die Höhenretter der Feuerwehr zu einem Rettungseinsatz am Leipziger Völkerschlachtdenkmal ausrücken.

Die Frau hatte sich auf der oberen Plattform verletzt und kam nicht mehr selbstständig herunter. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Gegen 15 Uhr hatte eine Frau (65) auf der Besucherplattform einen medizinischen Notfall, erklärte ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage.

Wie Daniel Saalmann, Gruppenführer der Höhenretter der Feuerwehr Leipzig, einem TAG24-Reporter vor Ort erzählte, hatte die Frau sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen und konnte nicht mehr selbstständig nach unten laufen.

Im Völkerschlachtdenkmal gibt es zwar Aufzüge, allerdings nicht bis zur obersten Plattform. Dort muss man Treppensteigen.

Der Rettungsdienst rief die Feuerwehr dazu, die mit ihren Höhenrettern ausrückten. Einen festen Plan, wie man jemanden von der 91 Meter hohen Besucherplattform rettet, gab es vorher aber nicht.

"Für uns ist immer schwierig, wir brauchen die Festpunkte, wo wir unseren Zugang zur Seiltechnik fest schlagen können", so Saalmann. Zusätzlich herausfordernd war, dass die Gänge im Denkmal sehr eng sind.