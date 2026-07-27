Spektakuläre Rettung: Feuerwehr holt Verletzte von Spitze des Leipziger Völkerschlachtdenkmals
Von Tamina Porada, Erik-Holm Langhof
Leipzig - Am Montagnachmittag mussten die Höhenretter der Feuerwehr zu einem Rettungseinsatz am Leipziger Völkerschlachtdenkmal ausrücken.
Gegen 15 Uhr hatte eine Frau (65) auf der Besucherplattform einen medizinischen Notfall, erklärte ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage.
Wie Daniel Saalmann, Gruppenführer der Höhenretter der Feuerwehr Leipzig, einem TAG24-Reporter vor Ort erzählte, hatte die Frau sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen und konnte nicht mehr selbstständig nach unten laufen.
Im Völkerschlachtdenkmal gibt es zwar Aufzüge, allerdings nicht bis zur obersten Plattform. Dort muss man Treppensteigen.
Der Rettungsdienst rief die Feuerwehr dazu, die mit ihren Höhenrettern ausrückten. Einen festen Plan, wie man jemanden von der 91 Meter hohen Besucherplattform rettet, gab es vorher aber nicht.
"Für uns ist immer schwierig, wir brauchen die Festpunkte, wo wir unseren Zugang zur Seiltechnik fest schlagen können", so Saalmann. Zusätzlich herausfordernd war, dass die Gänge im Denkmal sehr eng sind.
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Die Verletzte wurde über ein Seil gerettet
Schlussendlich entschied man sich dazu, die Frau mit einer Vakuummatratze zu stabilisieren und in einer Schleifkorbtrage eine Etage nach unten zu bringen.
Auch das muss aber gut durchdacht sein, so Saalmann: "Für uns ist immer wichtig: Wir wollen die Patientin sicher und patientengerecht nach unten bringen und sie so wenig wie möglich bewegen, damit wir ihr nicht noch mehr Schmerzen zufügen".
Außerdem ist die Sicherheit der Einsatzkräfte natürlich ebenfalls essenziell. Nicht nur der Patient, sondern auch die Feuerwehrkräfte müssen wohlbehalten wieder unten ankommen.
Die Frau wurde nach der Rettung über das Seil dann mit einer Trage bis ganz nach unten gebracht. Dort wurde sie dem Rettungsdienst übergeben und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.
Die Höhenretter der Leipziger Feuerwehr bereiten sich auf so außergewöhnliche Szenarien vor. Im Juni übten sie beispielsweise die Rettung einer Person von der Plattform des City-Hochhauses.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof