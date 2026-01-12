Feuerwehreinsatz nahe Leipzigs Eisenbahnstraße: Kameraden müssen in verbarrikadiertes Haus

Leipzig - Die Feuerwehr der Messestadt war am Montagnachmittag an der Mariannenstraße im Eisenbahnviertel gefordert.

In einem leer stehenden Gebäude an der Mariannenstraße ist es am Montag zu einem Brand gekommen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 14.40 Uhr wurde den Behörden gemeldet, dass Rauch aus einem leer stehenden Gebäude austrat.

Als die Kameraden am Ort des Geschehens eintrafen, bestätigte sich die Lage. "Aus dem Gebäude trat bereits Rauch aus. Außerdem kam es zu einer starken Wärmeentwicklung", sagte Polizeisprecher Moritz Peters.

Nach Informationen von TAG24 mussten sich die Kameraden zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschaffen, weil dieses verbarrikadiert war.