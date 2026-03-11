 5.947

Fünf Wohnungen in Leipzig komplett ausgebrannt: 13 Personen verlieren ihr Zuhause

Großeinsatz für die Leipziger Feuerwehr: Am späten Mittwochnachmittag brannte in der Elsterstraße ein Mehrfamilienhaus. Fünf Personen wurden verletzt.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Großeinsatz für die Leipziger Feuerwehr: Am späten Mittwochnachmittag brannte ein Mehrfamilienhaus in der Elsterstraße im Zentrum-West.

Am späten Mittwochnachmittag brannte ein Mehrfamilienhaus in der Elsterstraße in Leipzig.
Am späten Mittwochnachmittag brannte ein Mehrfamilienhaus in der Elsterstraße in Leipzig.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Laut der Rettungsleitstelle der Feuerwehr ging gegen 16.15 Uhr aufgrund der starken Rauchentwicklung eine Vielzahl von Notrufen ein.

Vor Ort stellten die Retter fest, dass mehrere Wohnungen gänzlich in Flammen standen und auch mehrere Balkone Feuer gefangen hatten.

Nach ersten Erkenntnissen wurden sechs Personen leicht verletzt. Wie TAG24 vor Ort in Erfahrung brachte, sind fünf Wohnungen komplett ausgebrannt. Demnach haben 13 Personen ihr Zuhause verloren.

Leipzig: Warnapp schlägt an: Dichter Rauch steigt im Leipziger Osten auf
Leipzig Feuerwehreinsatz Warnapp schlägt an: Dichter Rauch steigt im Leipziger Osten auf

Auch die Warn-App NINA gab eine Warnung an die Bevölkerung heraus, in der dazu geraten wurde, Türen und Fenster aufgrund der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Nach ersten Erkenntnissen wurden fünf Personen verletzt.
Nach ersten Erkenntnissen wurden fünf Personen verletzt.  © EHL Media/ Björn Stach
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Dichter Rauch zog durch die Elsterstraße.
Dichter Rauch zog durch die Elsterstraße.  © EHL Media/ Björn Stach
Flammen loderten auch in der Dachgeschosswohnung. Insgesamt fünf Wohnungen wurden gänzlich zerstört.
Flammen loderten auch in der Dachgeschosswohnung. Insgesamt fünf Wohnungen wurden gänzlich zerstört.  © EHL Media/ Björn Stach

Aufgrund des andauernden Einsatzes hat die Polizei die Elsterstraße aktuell voll gesperrt. Angaben zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor.

Erstmeldung 17.12 Uhr, aktualisiert um 18.31 Uhr.

Titelfoto: EHL Media/ Björn Stach

Mehr zum Thema Leipzig Feuerwehreinsatz: