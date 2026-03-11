Fünf Wohnungen in Leipzig komplett ausgebrannt: 13 Personen verlieren ihr Zuhause
Leipzig - Großeinsatz für die Leipziger Feuerwehr: Am späten Mittwochnachmittag brannte ein Mehrfamilienhaus in der Elsterstraße im Zentrum-West.
Laut der Rettungsleitstelle der Feuerwehr ging gegen 16.15 Uhr aufgrund der starken Rauchentwicklung eine Vielzahl von Notrufen ein.
Vor Ort stellten die Retter fest, dass mehrere Wohnungen gänzlich in Flammen standen und auch mehrere Balkone Feuer gefangen hatten.
Nach ersten Erkenntnissen wurden sechs Personen leicht verletzt. Wie TAG24 vor Ort in Erfahrung brachte, sind fünf Wohnungen komplett ausgebrannt. Demnach haben 13 Personen ihr Zuhause verloren.
Auch die Warn-App NINA gab eine Warnung an die Bevölkerung heraus, in der dazu geraten wurde, Türen und Fenster aufgrund der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten.
Aufgrund des andauernden Einsatzes hat die Polizei die Elsterstraße aktuell voll gesperrt. Angaben zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor.
Erstmeldung 17.12 Uhr, aktualisiert um 18.31 Uhr.
