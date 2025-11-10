Gefahrguteinsatz an Leipziger Autohaus! Zum Glück war die Feuerwehr gleich nebenan
Leipzig - Gefahrguteinsatz für Leipzigs Feuerwehr im VW-Autohaus an der Richard-Lehmann-Straße!
Gegen 17.54 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Meldung über den Einsatz - allerdings nicht von den Betroffenen oder vorbeifahrenden Autofahrern, sondern von den eigenen Kameraden!
Wie TAG24 erfuhr, sollen Mitarbeiter verschiedene Reinigungsmittel in einem Fass vor dem Autohaus vermengt haben, woraufhin diese miteinander reagierten. Als das Gemisch zu blubbern begann, bekamen es die Möchtegern-Alchemisten offenbar mit der Angst zu tun und machten sich auf zur Feuerwache Süd, die sich direkt neben dem Autohaus befindet.
Die Feuerwehrleute machten sich gleich auf, den Fall zu überprüfen. "Gleichzeitig lösten sie bei uns den Einsatz aus, woraufhin wir weitere Kräfte losschickten", so ein Sprecher der Rettungsleitstelle.
Zwischen 35 und 40 Einsatzkräfte sollen sich derzeit vor Ort befinden. Neben den Kameraden der Feuerwache Süd seien auch die Gefahrguteinheit der Feuerwehr West sowie die Freiwillige Feuerwehr Ost vor Ort, dazu Kräfte von Polizei und Rettungsdienst.
Eine Person sei den Rettungskräften vorgestellt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert worden. Nähere Informationen zu ihrem Zustand lagen zunächst nicht vor.
Derzeit werde noch erkundet, um welche Stoffe es sich genau handelt. Der Einsatz ist entsprechend noch in vollem Gange.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof