Gift-Alarm in Leipzig: Evakuierung bei der Deutschen Rentenversicherung

Leipzig - In der Leipziger Außenstelle der Deutschen Rentenversicherung hat es am Montagmorgen einen Gefahrguteinsatz gegeben.

ABC-Einsatz bei der Deutschen Rentenversicherung in Leipzig-Möckern. © Silvio Bürger

Die Feuerwehr wurde um 9.03 Uhr über einen in einem Büro angekommenen Brief informiert, in dem sich ein Pulver befand.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurden Teile des vierstöckigen Gebäudes an der Georg-Schumann-Straße im Stadtteil Möckern evakuiert. Wie viele Personen betroffen waren, ist noch unklar.

Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Nachdem ein sogenanntes ABC-Team festgestellt hatte, dass sich kein biologisches Material in dem Kuvert befand, wurde die Einsatzstelle gegen 10.30 Uhr an die Polizei übergeben.

"Die Kripo übernimmt nun die Sachverhaltsklärung, um festzustellen, worum es sich bei dem Pulver handelt", sagte Polizeisprecherin Maxi Böckel auf TAG24-Anfrage.