Großbrand in Baumarkt! Warn-App NINA schlägt Alarm

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In der Nacht zum Samstag hat es bei einem Baumarkt in Markkleeberg gebrannt. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Von Michi Heymann

Markkleeberg - Große Aufregung in der Nacht zum Samstag in Markkleeberg! Dort kam es gegen 0.30 Uhr auf dem Gelände eines Baumarktes an der Städtelner Straße zu einem Großbrand.

Eine Vielzahl an Einsatzkräften konnte in der Nacht in Markkleeberg verhindern, dass sich das Feuer auf das Hauptgebäude des Baumarkts ausbreitete.
Eine Vielzahl an Einsatzkräften konnte in der Nacht in Markkleeberg verhindern, dass sich das Feuer auf das Hauptgebäude des Baumarkts ausbreitete.  © EHL Media

Demnach standen Teile der Gartenabteilung im Außenbereich in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr lösten daraufhin sowohl die Brandmeldeanlage als auch die Sprinkleranlage des Baumarktes aus.

Mit der Unterstützung von Feuerwehren aus dem Landkreis Leipzig sowie aus der Stadt Leipzig konnten die Einsatzkräfte aus Markkleeberg eine Ausbreitung des Feuers auf das Hauptgebäude verhindern.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Gartenbereich des Baumarkts wurde massiv zerstört.
Der Gartenbereich des Baumarkts wurde massiv zerstört.  © EHL Media
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Aufgrund der starken Rauchentwicklung während des Brands gab die Stadt Markkleeberg in der Nacht eine Warnmeldung über die Warn-App NINA heraus und informierte die Bevölkerung über eine mögliche Gesundheitsgefährdung. Am frühen Morgen wurde die Warnung aufgehoben.

Titelfoto: EHL Media

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