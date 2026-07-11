Großbrand in Baumarkt! Warn-App NINA schlägt Alarm
Markkleeberg - Große Aufregung in der Nacht zum Samstag in Markkleeberg! Dort kam es gegen 0.30 Uhr auf dem Gelände eines Baumarktes an der Städtelner Straße zu einem Großbrand.
Demnach standen Teile der Gartenabteilung im Außenbereich in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr lösten daraufhin sowohl die Brandmeldeanlage als auch die Sprinkleranlage des Baumarktes aus.
Mit der Unterstützung von Feuerwehren aus dem Landkreis Leipzig sowie aus der Stadt Leipzig konnten die Einsatzkräfte aus Markkleeberg eine Ausbreitung des Feuers auf das Hauptgebäude verhindern.
Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
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Aufgrund der starken Rauchentwicklung während des Brands gab die Stadt Markkleeberg in der Nacht eine Warnmeldung über die Warn-App NINA heraus und informierte die Bevölkerung über eine mögliche Gesundheitsgefährdung. Am frühen Morgen wurde die Warnung aufgehoben.
Titelfoto: EHL Media