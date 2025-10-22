Großeinsatz am S-Bahnhof Leipzig-Leutzsch: Dachstuhl brennt lichterloh

Leipzig - Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Westen der Stadt: Am S-Bahnhof Leipzig -Leutzsch stand am späten Dienstagabend ein Gebäude lichterloh in Flammen.

Funken sprühten aus dem leerstehenden Gebäude, nachdem der Dachstuhl in Brand geraten war. © LeipzigFireFighter

Die Einsatzkräfte wurden gegen 23.34 Uhr in die Georg-Schwarz-Straße alarmiert, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage von TAG24 am Mittwochmorgen erklärte.

Im Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes war aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehrleute leiteten sofort die Löscharbeiten ein, waren bis circa 2 Uhr am frühen Morgen vor Ort.

Währenddessen konnte der ÖPNV in dem Bereich nur eingeschränkt fahren. Es liegen keine Informationen darüber vor, ob auch der S-Bahn-Verkehr betroffen war.