Kellerbrand am Schleußiger Weg: Vier Menschen verletzt, Tiere aus Wohnhaus gerettet

Leipzig - Bei einem Brand im Leipziger Stadtteil Schleußig wurden am späten Freitagabend vier Personen verletzt. Auch Tiere mussten aus dem Wohnhaus gerettet werden.

Im Keller eines Wohnhauses war der Brand ausgebrochen. © xcitepress/XCitePress

Die Rettungsleitstelle bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass sich das Feuer im Keller eines Hauses im Schleußiger Weg entwickelt hatte. 21.38 Uhr ging der Notruf ein.

Bis etwa 0.30 Uhr waren die Kräfte der Feuerwehr mit dem Löschen des Brandes beschäftigt, konnten dabei dessen Ausbreitung auf andere Bereiche des Hauses verhindern.

Das polizeiliche Lagezentrum bestätigte TAG24, dass vier Personen verletzt in Krankenhäuser gebracht wurden.

Darüber hinaus mussten auch Tiere aus dem Haus gerettet werden. Diese habe man dem Veterinäramt übergeben.

Der Schleußiger Weg wurde zwischenzeitlich zwischen der Stieglitzstraße und dem Nonnenweg gesperrt.