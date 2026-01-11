Kellerbrand am Schleußiger Weg: Tiere sterben in Flammen, mehrere Verletzte

Leipzig - Bei einem Brand im Leipziger Stadtteil Schleußig wurden am späten Freitagabend vier Personen verletzt. Mehrere Tiere wurden tot geborgen.

Im Keller eines Wohnhauses war der Brand ausgebrochen. © xcitepress/XCitePress

Die Rettungsleitstelle bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass sich das Feuer im Keller eines Hauses im Schleußiger Weg entwickelt hatte. 21.38 Uhr ging der Notruf ein.

Bis etwa 0.30 Uhr waren die Kräfte der Feuerwehr mit dem Löschen des Brandes beschäftigt, konnten dabei dessen Ausbreitung auf andere Bereiche des Hauses verhindern.

Das polizeiliche Lagezentrum bestätigte TAG24, dass vier Personen verletzt in Krankenhäuser gebracht wurden.

Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede am Sonntag ergänzte, kamen alle vier mit leichten Verletzungen davon. Weniger Glück hatten gleich mehrere Haustiere, die nur noch tot geborgen werden konnten.

"Eines überlebte und wurde der Tiernotrettung übergeben", so Leede.