Kellerbrand am Schleußiger Weg: Tiere sterben in Flammen, mehrere Verletzte
Leipzig - Bei einem Brand im Leipziger Stadtteil Schleußig wurden am späten Freitagabend vier Personen verletzt. Mehrere Tiere wurden tot geborgen.
Die Rettungsleitstelle bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass sich das Feuer im Keller eines Hauses im Schleußiger Weg entwickelt hatte. 21.38 Uhr ging der Notruf ein.
Bis etwa 0.30 Uhr waren die Kräfte der Feuerwehr mit dem Löschen des Brandes beschäftigt, konnten dabei dessen Ausbreitung auf andere Bereiche des Hauses verhindern.
Das polizeiliche Lagezentrum bestätigte TAG24, dass vier Personen verletzt in Krankenhäuser gebracht wurden.
Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede am Sonntag ergänzte, kamen alle vier mit leichten Verletzungen davon. Weniger Glück hatten gleich mehrere Haustiere, die nur noch tot geborgen werden konnten.
"Eines überlebte und wurde der Tiernotrettung übergeben", so Leede.
Flamen brechen erneut aus
Der Schleußiger Weg wurde zwischenzeitlich zwischen der Stieglitzstraße und dem Nonnenweg gesperrt.
Gegen 0.30 Uhr konnten die Feuerwehrkräfte ihren Einsatz beenden und das Gebäude der Polizei für weitere Maßnahmen übergeben. Ein Statiker stellte in diesem Zuge fest, dass das Haus einsturzgefährdet ist. Es ist nicht mehr bewohnbar.
Am Samstag brach gegen 8 Uhr erneut ein Brand aus. "Nach bisherigen Erkenntnissen fing der Brandherd von allein wiederholt Feuer", so die Sprecherin.
Die Kriminalpolizei ermittelt.
Erstmeldung vom 10. Januar, 8.16 Uhr. Aktualisiert am 11. Januar um 11.53 Uhr.
