Kleingartensheriff erlebt Brand im eigenen Verein: "Zum Glück wurde niemand verletzt"

Ein Laubenbrand wütete Freitagnacht im Kleingartenverein Gartenfreunde Südost in Leipzig. © Michael Baumann/Gartenfreunde Südost e.V.

Es war gegen 22.50 Uhr, als die Feuerwehr Meldung über den Brand erhielt. "Ein Passant, der sich offenbar gerade auf dem Heimweg befand, hatte das Feuer bemerkt und uns umgehend angerufen", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Samstagmorgen gegenüber TAG24.

Vier Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr mit insgesamt zwölf Kameraden an Bord eilten kurz darauf zum Ort des Geschehens an der Straße An der Tabaksmühle im Leipziger Südosten. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, stand das Häuschen jedoch bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehrleute machten sich umgehend an die Brandbekämpfung, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern und die Laube kontrolliert abbrennen zu lassen.

Wie Polizeisprecher Moritz Peters am Samstag TAG24 mitteilte, fiel die Gartenlaube vollständig den Flammen zum Opfer. "Eine zweite wurde beschädigt, aber nicht zerstört."