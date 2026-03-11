Mehrfamilienhaus im Leipziger Zentrum steht in Flammen: Fünf Verletzte
Leipzig - Großeinsatz für die Leipziger Feuerwehr: Am späten Mittwochnachmittag brannte ein Mehrfamilienhaus in der Elsterstraße im Zentrum-West.
Laut der Rettungsleitstelle der Feuerwehr ging aufgrund der starken Rauchentwicklung eine Vielzahl von Notrufen ein.
Vor Ort stellten die Retter fest, dass zwei Wohnungen gänzlich in Flammen standen und mehrere Balkone Feuer gefangen hatten.
Nach ersten Erkenntnissen wurden fünf Personen verletzt und mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.
Auch die Warn-App NINA gab eine Warnung an die Bevölkerung heraus, in der dazu geraten wurde, Türen und Fenster aufgrund der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten.
Aufgrund des andauernden Einsatzes ist die Elsterstraße aktuell voll gesperrt. Angaben zur Brandursache sowie zum genauen Ausmaß der Schäden liegen derzeit noch nicht vor.
Erstmeldung 17.12 Uhr, aktualisiert um 17.25 Uhr.
Titelfoto: EHL Media/ Björn Stach