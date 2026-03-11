 1.766

Mehrfamilienhaus im Leipziger Zentrum steht in Flammen: Fünf Verletzte

Großeinsatz für die Leipziger Feuerwehr: Am späten Mittwochnachmittag brannte in der Elsterstraße ein Mehrfamilienhaus. Fünf Personen wurden verletzt.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Großeinsatz für die Leipziger Feuerwehr: Am späten Mittwochnachmittag brannte ein Mehrfamilienhaus in der Elsterstraße im Zentrum-West.

Am späten Mittwochnachmittag brannte ein Mehrfamilienhaus in der Elsterstraße in Leipzig.
Am späten Mittwochnachmittag brannte ein Mehrfamilienhaus in der Elsterstraße in Leipzig.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Laut der Rettungsleitstelle der Feuerwehr ging aufgrund der starken Rauchentwicklung eine Vielzahl von Notrufen ein.

Vor Ort stellten die Retter fest, dass zwei Wohnungen gänzlich in Flammen standen und mehrere Balkone Feuer gefangen hatten.

Nach ersten Erkenntnissen wurden fünf Personen verletzt und mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Auch die Warn-App NINA gab eine Warnung an die Bevölkerung heraus, in der dazu geraten wurde, Türen und Fenster aufgrund der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Nach ersten Erkenntnissen wurden fünf Personen verletzt.
Nach ersten Erkenntnissen wurden fünf Personen verletzt.  © EHL Media/ Björn Stach
Dichter Rauch zog durch die Elsterstraße.
Dichter Rauch zog durch die Elsterstraße.  © EHL Media/ Björn Stach
Flammen loderten auch in der Dachgeschosswohnung.
Flammen loderten auch in der Dachgeschosswohnung.  © EHL Media/ Björn Stach

Aufgrund des andauernden Einsatzes ist die Elsterstraße aktuell voll gesperrt. Angaben zur Brandursache sowie zum genauen Ausmaß der Schäden liegen derzeit noch nicht vor.

Erstmeldung 17.12 Uhr, aktualisiert um 17.25 Uhr.

Titelfoto: EHL Media/ Björn Stach

