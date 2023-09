Pulver-Alarm bei der Deutschen Rentenversicherung: Mehrere Menschen evakuiert und untersucht

Leipzig - In der Leipziger Außenstelle der Deutschen Rentenversicherung hat es am Montagmorgen einen Gefahrguteinsatz gegeben.

ABC-Einsatz bei der Deutschen Rentenversicherung in Leipzig-Möckern. © Silvio Bürger

Die Feuerwehr wurde um 9.03 Uhr über einen in einem Büro angekommenen Brief informiert, in dem sich ein Pulver befand.

Wie Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Personen, die Kontakt zu dem Pulver hatten, zunächst durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht und anschließend untersucht. Sieben Menschen seien davon betroffen gewesen.

"Gegen 10.30 Uhr gab die Feuerwehr dann Entwarnung und die Personen konnten unverletzt an ihren Arbeitsplatz zurückkehren", so der Polizeisprecher.

Zwar sei noch nicht vollständig geklärt, um was für eine Substanz es sich bei dem Pulver handelte. Ein sogenanntes ABC-Team konnte eine biologische Gefahr jedoch ausschließen.

"Die Kripo übernimmt nun die Sachverhaltsklärung, um festzustellen, worum es sich bei dem Pulver handelt", hatte zuvor bereits Polizeisprecherin Maxi Böckel auf TAG24-Anfrage erklärt.