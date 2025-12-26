 1.701

Schwierige Löscharbeiten: Gartenlaube steht lichterloh in Flammen

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages brannte eine Laube in Gohlis-Süd.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Nachdem in der Nacht vor Heiligabend eine Laube im Leipziger Stadtteil Lindenthal vollständig ausgebrannt ist, kam es am Abend des ersten Weihnachtstages in Gohlis-Süd zu einem weiteren Brand in einem Kleingartenverein.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Laube bereits in Flammen, zudem brannten mehrere Gegenstände im unmittelbaren Umfeld.  © EHL Media/Björn Stach

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, brach das Feuer in einer Parzelle des Vereins "Brandts Aue" aus bislang ungeklärter Ursache gegen 21 Uhr aus.

Demnach stand die Laube beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vollständig in Flammen, zudem brannten mehrere Gegenstände im Umfeld.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Lauben verhindern. Aufgrund der schlechten Wasserversorgung vor Ort mussten jedoch weitere Löschfahrzeuge alarmiert werden.

Mehrere Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz vor, um den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen und vollständig abzulöschen.

Die Flammen waren weithin sichtbar.  © LeipzigFireFighter
Im Einsatz waren sowohl Kräfte der Berufsfeuerwehr als auch der Freiwilligen Feuerwehr.  © EHL Media/Björn Stach
Aufgrund der schlechten Wasserversorgung vor Ort mussten weitere Löschfahrzeuge alarmiert werden.  © LeipzigFireFighter

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

