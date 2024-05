Später Großeinsatz: Sonderpostenmarkt geht in Flammen auf!

Borna - Später Großeinsatz der Feuerwehr in Borna!

In Borna im Landkreis Leipzig ist es Dienstagnacht zu einem Brand in einem Sonderpostenmarkt gekommen. © Sören Müller

Gegen 22 Uhr erhielten die Rettungskräfte Meldung über einen Brand in der Filiale der Sonderpostenmarkt-Kette Wreesmann an der Oststraße. "Das Dach ist dort in Brand geraten. Wie es dazu kam, ist derzeit noch unklar", erfuhr TAG24 von einem Sprecher des Polizei-Lagezentrums.

Anwohner teilten Bilder des Brandes, auf denen selbst aus der Entfernung noch riesige Rauchwolken zu erkennen sind. "Bei uns brennt es!", schrieb ein Bornaer dazu. Nach Informationen vom Ort des Geschehens soll das komplette Gebäude in Flammen stehen.

Kameraden der Feuerwehren aus Borna, Klitzscher, Eula, Zedtlitz, Neukirchen, Regisbreitingen und Geithain eilten umgehend zum Ort des Geschehens und machten sich an die Löscharbeiten.

Informationen über Verletzte lagen zunächst nicht vor. "Wir gehen aktuell aber davon aus, dass sich niemand mehr in dem Gebäude befand. Der Markt schließt um 19 Uhr", so der Polizeisprecher.