Tragödie in sächsischer Biogasanlage: Betreiber stirbt nach Havarie

Dittmannsdorf/Kitzscher - Auf dem Areal einer Milchviehanlage in Dittmannsdorf bei Kitzscher (Landkreis Leipzig ) ist es am Freitag zu einer Havarie gekommen, in dessen Folge ein Mann ums Leben kam. Bei dem Großeinsatz von Rettungskräften wurden zudem rund 20 Helfer verletzt.

Was als Unterstützung für den Rettungsdienst begann, endete mit einem Gefahrguteinsatz mit zahlreich beteiligten Einsatzkräften aus dem gesamten Landkreis. © Freiwillige Feuerwehr Kitzscher

Zunächst hatte eine auf dem Gelände befindliche Biogasanlage automatisiert eine Havarie gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieg der Betreiber der Anlage daraufhin selbst in einen Schacht, um den Defekt zu beheben. Dabei kam er jedoch in Kontakt mit giftigen Gasen und verlor das Bewusstsein.

Zwar konnte der Verunglückte durch die alarmierten Rettungskräfte reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht werden, dort verstarb er jedoch tragischerweise am folgenden Tag.

"Die Atmosphäre im Schacht, in dem der Unfall geschah, war hochtoxisch", sagte Lars Kupfer, Ortswehrleiter von Frohburg, zu TAG24.

"Wir sind mit Chemikalien-Schutzanzügen rein, um die Störung zu beheben und dafür zu sorgen, dass das Gas zur Fackel gelangen und verbrennen kann, wie das bei einem Notbetrieb der Anlage vorgesehen ist", so Kupfer weiter, der zugleich Leiter des Gefahrgutzuges ist. "Das war auch für uns ein sehr kritischer Einsatz, der uns alles abverlangt hat."