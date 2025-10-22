Verheerender Brand: Mehrfamilienhaus evakuiert, fünf Verletzte

Neukieritzsch - Die Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag mit einem Großaufgebot zu einem Brand in Neukieritzsch (Landkreis Leipzig ) ausrücken.

Bereits bei der Anfahrt der Feuerwehr schlugen die Flammen aus dem Haus. © Mike Köhler/Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig

Wie Mike Köhler vom Kreisfeuerwehrverband des Landkreises mitteilte, wurden die Kameraden gegen 16.40 Uhr in die Südstraße alarmiert. Dort stand die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Flammen.

Da sich bei einer ersten Lage-Erkundung der Einsatzkräfte aus Neukieritzsch und Lippendorf herausstellte, dass sich trotz der lodernden und unkontrollierten Flammen noch immer Bewohner in ihren Wohnungen befanden, wurden weitere Fahrzeuge aus Groitzsch, Borna und Lobstädt angefordert.

Sogar Thomas Meckel (SPD), der Bürgermeister der Gemeinde, kam hinzu, um sich einen Überblick über die Lage und die Löscharbeiten zu verschaffen.

"Schlussendlich mussten durch die Feuerwehr fünf Personen aus ihren Wohnungen gerettet werden", so Köhler. "Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser transportiert, eine weitere Person musste aufgrund ihrer Verletzungen in eine Spezialklinik nach Halle geflogen werden."