Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Wald brennt auf über 3000 Quadratmetern

Lauter-Bernsbach - Feuerwehreinsatz in Lauter-Bernsbach ( Erzgebirgskreis ): Am Freitagnachmittag ist es im Ortsteil Lauter zu einem Waldbrand gekommen.

In Lauter-Bernsbach war am Freitag auf etwa 3200 Quadratmetern ein Waldbrand ausgebrochen. © Niko Mutschmann

Das Waldstück war aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Fläche von rund 3200 Quadratmetern in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Lauter und Bernsbach eilten zum Brandort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aber wegen der Hanglage schwierig. Es musste eine rund 600 Meter lange Schlauchleitung aufgebaut werden, um die Wasserversorgung sicherzustellen.

Während der Löscharbeiten flammten Glutnester mehrfach wieder auf und die Flammen drohten auf ein angrenzendes Waldstück überzugreifen.

Nach Informationen vom Brandort wurde dem Löschwasser ein Netzmittel beigemischt, um die Wirkung zu erhöhen und ein tieferes Eindringen in den Boden zu ermöglichen.