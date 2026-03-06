Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Wald brennt auf über 3000 Quadratmetern
Lauter-Bernsbach - Feuerwehreinsatz in Lauter-Bernsbach (Erzgebirgskreis): Am Freitagnachmittag ist es im Ortsteil Lauter zu einem Waldbrand gekommen.
Das Waldstück war aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Fläche von rund 3200 Quadratmetern in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Lauter und Bernsbach eilten zum Brandort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.
Die Löscharbeiten gestalteten sich aber wegen der Hanglage schwierig. Es musste eine rund 600 Meter lange Schlauchleitung aufgebaut werden, um die Wasserversorgung sicherzustellen.
Während der Löscharbeiten flammten Glutnester mehrfach wieder auf und die Flammen drohten auf ein angrenzendes Waldstück überzugreifen.
Nach Informationen vom Brandort wurde dem Löschwasser ein Netzmittel beigemischt, um die Wirkung zu erhöhen und ein tieferes Eindringen in den Boden zu ermöglichen.
Die aktuelle Witterung begünstigte das schnelle Ausbreiten der Flammen. Es hat seit mehreren Tagen keine Niederschläge gegeben und der Waldboden ist stark ausgetrocknet. Aktuell gilt Waldbrandgefahrenstufe 3.
Titelfoto: Niko Mutschmann