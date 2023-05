Geflügelpest in Leipzig: Infizierte Möwen an der Kiesgrube Rehbach entdeckt

Die Tierseuche könne bei schweren Erkrankungen zu massenhaften Verlusten führen. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Wie das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt informiert, stellte das Friedrich-Löffler-Institut bei mehreren Möwen eine Infektion mit dem Geflügelpestvirus fest. Die Vögel wurden am 24. April in der Kiesgrube Rehbach in Leipzig gefunden.

Daher sollen alle Bürger die Grube vorerst meiden, wie aus einer aktuellen Pressemitteilung der Ämter hervorgeht - besonders wenn man in vierbeiniger Begleitung ist.

Der Schutz der Geflügelhaltung habe nun oberste Priorität. "Alle Geflügelhalterinnen und -halter werden daher – unabhängig von der Größe des jeweiligen Bestands – dazu aufgerufen, ihre Biosicherheitsmaßnahmen, wo nötig, zu verbessern und unbedingt konsequent umzusetzen."

Zur Einschätzung, ob die jeweiligen Sicherheitsmaßnahmen ausreichend sind, könne anonym und kostenlos online die "AI-Risikoampel" benutzt werden.