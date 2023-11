30.11.2023 19:45 2.243 Großeinsatz in Leipzig: Reisende müssen Zug verlassen, mehrere Verletzte

Von Nico Zeißler

Leipzig - Zu einem Großeinsatz sind am Donnerstagabend eine Vielzahl an Rettungskräften in den Leipziger Norden alarmiert worden. Bis zu 15 Reisende in einer Regionalbahn klagten über Atemwegsreizungen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Von Feuerwehr-Einsatzleiter Torsten Kolbe war vor Ort zu erfahren, dass um 18.08 Uhr ein Notruf aus der RB 20 nach Eisenach abgesetzt wurde. Bis zu 15 Reisende klagten demnach über Atemwegsreizungen, wodurch ein Massenanfall an Verletzten ausgelöst wurde. 13 Rettungswagen, 14 Feuerwehren sowie Kräfte der Bundes- und Landespolizei eilten zum Haltepunkt Leipzig-Möckern und kümmerten sich um die Fahrgäste. Letztlich sollen fünf Personen leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht worden sein. Leipzig Die Tafel Leipzig sammelt Spenden für Weihnachten: Das wird benötigt Wer die Substanz versprüht hat und warum, ist laut Bundespolizei-Sprecher Jens Damrau noch unklar. Auch die Stoffart konnte nicht ermittelt werden. Insgesamt 13 Rettungswagen waren vor Ort. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Der S-Bahn-Verkehr war zwischenzeitlich eingeschränkt, läuft aber mittlerweile wieder an.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof