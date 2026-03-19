Großeinsatz unweit der Leipziger Buchmesse: Polizei sucht Gewerbepark ab
Leipzig - Seit dem späten Nachmittag laufen in Leipzig-Mockau groß angelegte Durchsuchungen der Polizei. Ersten Informationen zufolge soll sich eine verdächtige Person keine zwei Kilometer von der Leipziger Buchmesse befinden.
Wie Sprecher Tom Erik Richter auf Anfrage von TAG24 bestätigte, habe die Polizei gegen 16.20 Uhr Hinweise bekommen, dass eine Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand gesichtet wurde.
Mit einem Großaufgebot an Kräften eilten die Beamten daraufhin zu dem Gewerbeareal von CityHub Leipzig. Auch Kollegen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind vor Ort.
"Wir haben bislang noch keine verdächtige Person festgestellt, auf die die Beschreibung passt", so Richter.
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Das betroffene Gebäude wurde mittlerweile evakuiert.
Laut Informationen vom Ort des Geschehens werden aktuell vor allem die beiden großen Hallen 21 und 22 durchsucht.
Titelfoto: Silvio Bürger