Herber Rückschlag: Fluggesellschaft streicht Istanbul-Flüge ab Leipzig/Halle

Leipzig - Der Flughafen Leipzig /Halle verliert eine wichtige internationale Flugverbindung: Die Turkish Airlines stellt ihre Flüge zwischen Leipzig und Istanbul zum 2. Mai ein. Das bestätigte ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG auf Anfrage.

Turkish Airlines stellt die Flüge zwischen Leipzig und Istanbul ein. (Archivfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Als Gründe nannte die Airline demnach die Folgen des Iran-Konflikts, der die Kerosinpreise zuletzt stark steigen ließ und die Branche zusätzlich belastet. Die Verbindung bestand seit 2012. Sie sei "sehr gut angenommen" worden, sagte Flughafensprecher Uwe Schuhart.

Für den Standort ist die Entscheidung ein Rückschlag. Zugleich betont die Airline, dass sie Leipzig/Halle perspektivisch nicht aufgegeben hat. Eine Rückkehr schließt das Unternehmen ausdrücklich nicht aus und verweist darauf, dass die Region weiterhin ein wichtiger Markt sei.

Betroffene Passagiere sollen von der Fluggesellschaft umgebucht werden. Nach bisherigen Informationen verweist Turkish Airlines dabei vor allem auf den Flughafen Berlin-Brandenburg als Alternative.

Der Rückzug reiht sich in eine Serie von Einschnitten in der Luftfahrt ein. Erst kürzlich hatte die Lufthansa angekündigt, ihre Regionaltochter Cityline stillzulegen und ältere Flugzeuge aus dem Betrieb zu nehmen.

Als Gründe nannte der Konzern ebenfalls hohe Kerosinpreise und gestiegene Kosten.