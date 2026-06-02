Warum Sachsen-Minister Panter unbedingt ins Leipziger Rathaus will

Leipzig/Dresden - Für Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD ) ist es so etwas wie ein Traum, im nächsten Jahr in Leipzig Oberbürgermeister zu werden. Gegenüber TAG24 sagt er, welche Vision er für die Messestadt hat. Und dann ist ja auch noch die Frage seiner Nachfolge als Minister.

Möchte im nächsten Jahr Leipzigs neuer Oberbürgermeister werden: Dirk Panter (52, SPD). (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Panter ist alles andere als entspannt, als er erklärt, warum er seinen Hut bei der OB-Wahl in den Ring geworfen hat. Positiv enerviert, vielleicht. Wahrscheinlich würde er am liebsten sofort loslegen. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sagt er dann, und dennoch sei sie klar gewesen.

Noch ist er nicht offiziell nominiert, aber das ist nur eine Formalität. "Ich bin seit 31 Jahren mit Leib und Seele Leipziger und ich bin wirklich gerne Minister." Ein tolles, ein hohes Amt. "Trotzdem wäre es etwas ganz Besonderes für mich, in einer Stadt wie Leipzig Oberbürgermeister sein zu dürfen."

Leipzig ist seit 1990 sozialdemokratisch regiert. Heute beschert der nicht abbrechen wollende Zuzug der Messestadt Spitznamen wie "Hypezig" und macht aus ihr die am schnellsten wachsende Großstadt Deutschlands (TAG24 berichtete). Aber die Schulden sind hoch.

Hat Panter schon einen Plan? "Eine Stadt braucht Gewerbesteuereinnahmen. Wir müssen Zukunftstechnologien nach Leipzig holen, dürfen aber die ganz klassischen Wirtschaftsbereiche nicht vernachlässigen."