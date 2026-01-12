Plötzlich im Gleisbett gelandet: Polo sorgt für Umleitungen im Leipziger Norden

Leipzig - Fahrgäste der Leipziger Verkehrsbetriebe mussten am Montagnachmittag starke Nerven haben. Wegen eines Unfalls mussten sowohl die Linie 10 als auch 11 und 16 umgeleitet werden.

Auf der Eutritzscher Straße ist am Montagnachmittag in Polo in die Bahngleise gerast. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Gegen 15.40 Uhr meldeten die LVB die Störung auf ihrer Website.

Dort hieß es, dass die Linien 10 und 11 in Richtung Connewitz ab Georg-Schumann-Straße statt wie gehabt über die Eutritzscher Straße vorerst über die Waldstraße, den Waldplatz und den Goerdelerring zum Hauptbahnhof fahren würden. Die Linie 16 fahre ab dem Eutritzscher Zentrum über die Wittenberger Straße und die Berliner Straße zum Hauptbahnhof.

Grund für die Umleitung war ein VW Polo, der aus bisher ungeklärter Ursache auf der Eutritzscher Straße ins Gleisbett geraten war. Auf Bildern von vor Ort ist zu sehen, dass das Auto dabei auch einen Platten erlitt. Die Fahrerin soll unverletzt geblieben sein.