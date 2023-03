In Leipzig-Wiederitzsch soll eine neue Unterkunft für Geflüchtete entstehen

Aus der Dienstberatung des Oberbürgermeisters ging hervor, dass der Bau der Unterkunft auf der Martinshöhe in Wiederitzsch bis Mitte des Jahres 2028 andauern soll. Bereits in der zweiten Jahreshälfte soll die Einrichtung ihre Türen öffnen können und für bis zu 108 geflüchteten Personen eine Bleibe bieten.

In den vergangenen Monaten habe die Stadt Leipzig immer mehr Flüchtlinge aufnehmen müssen. Obwohl das Sozialamt in der ganzen Stadt nach geeigneten Gebäuden suche, musste ein Teil der Menschen aufgrund mangelnder Kapazitäten in Notunterkünften unterkommen. Projekte wie die Gemeinschaftsunterkunft in Wiederitzsch sollen eine angemessene Unterbringung gewährleisten.