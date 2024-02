Konzerte wegen Corona ausgefallen: Gewandhaus klagt Miete vom MDR ein

Leipzig/Dresden - Im Streit um Mietzahlungen für ausgefallene Konzerte in der Corona-Pandemie kam es am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Dresden zu einer Einigung zwischen dem Leipziger Gewandhaus und dem Mitteldeutschen Rundfunk.

Das Leipziger Gewandhaus ist der einzige Konzerthausneubau der DDR. Es dient dem Gewandhausorchester als Spielstätte. Auch das MDR-Sinfonieorchester gibt dort regelmäßig Konzerte. © dpa/Jan Woitas

Die Sendeanstalt zahlt dem Eigenbetrieb der Stadt 60.000 Euro.



In den Spielzeiten 2019/20 sowie 2020/21 mussten wegen der damals geltenden "Corona-Beschränkungen" insgesamt 19 MDR-Konzerte im Gewandhaus abgesagt werden. "Uns entgingen dadurch Mieteinnahmen in Höhe von 205.000 Euro", so Gereon Röckrath (64), Verwaltungsdirektor des Gewandhauses.

Zum finanziellen Schaden kam ein schlimmer Vertrauensverlust.

"Jahrelang haben wir gut mit dem MDR zusammengearbeitet. Wir sind zutiefst enttäuscht, dass wir in der Corona-Krise dann allein im Regen stehen gelassen wurden", so Röckrath hörbar angefressen.