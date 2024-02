Gedenkfahrt und Schweigeminute für totgefahrenen Radaktivisten in Leipzig

Leipzig - Leipziger Vereine rufen am heutigen Sonntagmittag zur Schweigeminute und Gedenkfahrt für den verstorbenen Radaktivisten Natenom auf.

Knapp 200 Menschen werden am Sonntag zur Gedenkfahrt erwartet. © Sebastian Willnow/dpa

Die Aktion startet laut der Initiative "Verkehrswende Leipzig" um 12.30 Uhr auf dem Augustusplatz vor dem Gewandhaus. Dort soll nach einer Schweigeminute die Gedenkfahrt über den Ring und die Jahnallee bis hin zur Kleinmesse starten.

In diesem Bereich waren in den vergangenen Jahren mehrere Fahrradfahrer zu Tode gekommen - mit Redebeiträgen soll ihnen sowie dem Radaktivisten Natenom gedacht und auf die Dringlichkeit einer sicheren Verkehrsinfrastruktur aufmerksam gemacht werden.

Unter anderem fordert die Initiative unter dem Motto "Vision Zero", dass flächendeckende Tempolimits auf Autobahnen und Landstraßen eingeführt und mehr Fördermittel für den Fuß-, Rad-, Bus- und Bahnverkehr bereitgestellt werden.

Ende Januar war der in der Radszene bekannte Aktivist Andreas Mandalka (†43), besser bekannt unter dem Namen "Natenom", bei einem Unfall getötet worden. Mandalka setzte sich für die Belange von Fahrradfahrern ein, fotografierte rücksichtslose Autofahrer und wandte sich in offenen Briefen an die Justiz.