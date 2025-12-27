2025 verabschiedet sich mit einem Knall: Das geht am letzten Wochenende des Jahres
Leipzig - Kaum sind die Weihnachtsfeiertage in Familie geschafft, kann es in Leipzig wieder auf die Piste gehen. Was Ihr am Wochenende zwischen den Jahren unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.
Enlightenment in der Friedenskirche
Wie wäre es denn mit einem Ausflug in die Kirche? Dabei geht's dieses Mal nicht zum Krippenspiel, sondern zu Enlightenment, einer Kunstinstallation präsentiert von dem Züricher Kollektiv "Projektil". Seit Anfang Dezember verwandeln zahlreiche Projektionen das historische Gewölbe der Gohliser Friedenskirche in eine magische 360-Grad-Lichtinstallation. Das Kunstwerk nimmt seine Betrachter mit auf eine Reise durch Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten.
Die Ausstellung öffnet sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Der Zutritt ist zu unterschiedlichen Zeitslots möglich, die vorab online gebucht werden können, und kostet Vollzahler rund 14 Euro. Kinder kommen schon ab 6,90 Euro rein.
Handball-Weihnachtsshowdown
Für sportliche Abwechslung sorgt der Handball-Weihnachtsshowdown am Samstag. Ab 19 Uhr trifft der SC DHfK in der Quarterback Arena auf seinen Liga-Rivalen, die Rhein-Neckar Löwen. Somit wird es beim letzten Match des Jahres noch mal richtig spannend.
Tickets gibt's online ab 20 Euro.
Party
"90er & 2000er Party" im Täubchenthal
Bevor das Jahr zu Ende geht, könnt Ihr es an diesem Samstag noch mal richtig krachen lassen. Die "90er & 2000er Party" im Täubchenthal beispielsweise könnte 2025 unvergesslich machen. Egal ob Pop oder Rock, Hip-Hop oder Techno: Hier tanzt Ihr zu den beliebtesten Klassikern, Hauptsache gute Laune. Die Party startet um 22 Uhr. Tickets bekommt Ihr für 12 Euro auf Taeubchenthal.com.
Hits am Kreuz im Werk 2
Auch im Werk 2 bekommt Ihr beim Feiern eine ordentliche Portion Nostalgie auf die Ohren. Die DJs vegasmom, fulilicious und Yung Eddy versorgen Euch mit dem Besten, was die 80er- bis 2000er-Jahre zu bieten haben. Statt des funkelnden Weihnachtsbaums strahlt endlich wieder die Discokugel. Auch hier könnt Ihr ab 22 Uhr das Tanzbein schwingen. Auf Tixforgigs.com gibt's Tickets ab 5,50 Euro für Unter-23-Jährige, Vollzahler zahlen 7,70 Euro.
Rudolph's Schlittenbar - Big Closing Party
Die Weihnachtsmarkt-Aftershowparty geht in die letzte Runde. Nachdem Rudolph's Schlittenbar in den vergangenen Wochen täglich mit allen Partylustigen nach dem Weihnachtsmarkt zu Après-Ski-Hits weitergefeiert hat, öffnet sie an diesem Samstag das letzte Mal für die Saison. Bevor sie sich bis zum nächsten Jahr verabschieden, geben DJ Holgaaar und DJ AprèsBuffel noch mal richtig Gas.
Der Einlass beginnt um 21 Uhr. Auf Tixforgigs.com könnt Ihr Euch für rund 10 Euro vorab Tickets sichern.
Schallplattenbörse im Haus Leipzig
Euer Weihnachtsgeld ist bei der Schallplattenbörse im Haus Leipzig perfekt angelegt. Von 11 bis 17 Uhr bekommt Ihr am Sonntag die unterschiedlichsten Tonträger, egal welches Genre. Veranstaltet wird das Ganze von "FIRST AND LAST". Neben den Platten soll es auch Poster, Kataloge, Literatur, DVDs und Tourshirts geben - eben alles, was das Sammlerherz begehrt.
Der Eintritt kostet 4 Euro.
Antikmarkt auf dem agra Messegelände
Zum Ende des Monats und des Jahres öffnet an diesem Wochenende auch der agra Antikmarkt noch einmal. Statt wie gewohnt am Samstag und Sonntag geht Europas größter mobiler Flohmarkt dieses Mal aber von Sonntag bis Montag. An beiden Tagen öffnet er von 8 bis 15 Uhr.
In den zwei riesigen Messehallen könnt Ihr bei Wind und Wetter handeln und feilschen, was das Trödelzeug hält. Der Eintritt ist kostenlos.
TAG24 wünscht ein schönes Wochenende!
Titelfoto: Bildmontage: PR/ENLIGHTENMENT, Jan Woitas/dpa, Emily Mittmann