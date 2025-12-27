2025 verabschiedet sich mit einem Knall: Das geht am letzten Wochenende des Jahres

Was Ihr in Leipzig am Wochenende zwischen den Jahren unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Kaum sind die Weihnachtsfeiertage in Familie geschafft, kann es in Leipzig wieder auf die Piste gehen. Was Ihr am Wochenende zwischen den Jahren unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Enlightenment in der Friedenskirche

Wie wäre es denn mit einem Ausflug in die Kirche? Dabei geht's dieses Mal nicht zum Krippenspiel, sondern zu Enlightenment, einer Kunstinstallation präsentiert von dem Züricher Kollektiv "Projektil". Seit Anfang Dezember verwandeln zahlreiche Projektionen das historische Gewölbe der Gohliser Friedenskirche in eine magische 360-Grad-Lichtinstallation. Das Kunstwerk nimmt seine Betrachter mit auf eine Reise durch Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten. Die Ausstellung öffnet sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Der Zutritt ist zu unterschiedlichen Zeitslots möglich, die vorab online gebucht werden können, und kostet Vollzahler rund 14 Euro. Kinder kommen schon ab 6,90 Euro rein.

Die 360-Grad-Lichtinstallation nimmt seine Besucher in der Friedenskirche mit auf eine magische Reise durch Vivaldis Vier Jahreszeiten. © PR/ENLIGHTENMENT

Handball-Weihnachtsshowdown

Für sportliche Abwechslung sorgt der Handball-Weihnachtsshowdown am Samstag. Ab 19 Uhr trifft der SC DHfK in der Quarterback Arena auf seinen Liga-Rivalen, die Rhein-Neckar Löwen. Somit wird es beim letzten Match des Jahres noch mal richtig spannend. Tickets gibt's online ab 20 Euro.

Am Samstag trifft der SC DHfK Leipzig in der Quarterback Arena auf die Rhein-Neckar Löwen. © Jan Woitas/dpa

Party

"90er & 2000er Party" im Täubchenthal Bevor das Jahr zu Ende geht, könnt Ihr es an diesem Samstag noch mal richtig krachen lassen. Die "90er & 2000er Party" im Täubchenthal beispielsweise könnte 2025 unvergesslich machen. Egal ob Pop oder Rock, Hip-Hop oder Techno: Hier tanzt Ihr zu den beliebtesten Klassikern, Hauptsache gute Laune. Die Party startet um 22 Uhr. Tickets bekommt Ihr für 12 Euro auf Taeubchenthal.com. Hits am Kreuz im Werk 2

Auch im Werk 2 bekommt Ihr beim Feiern eine ordentliche Portion Nostalgie auf die Ohren. Die DJs vegasmom, fulilicious und Yung Eddy versorgen Euch mit dem Besten, was die 80er- bis 2000er-Jahre zu bieten haben. Statt des funkelnden Weihnachtsbaums strahlt endlich wieder die Discokugel. Auch hier könnt Ihr ab 22 Uhr das Tanzbein schwingen. Auf Tixforgigs.com gibt's Tickets ab 5,50 Euro für Unter-23-Jährige, Vollzahler zahlen 7,70 Euro. Rudolph's Schlittenbar - Big Closing Party Die Weihnachtsmarkt-Aftershowparty geht in die letzte Runde. Nachdem Rudolph's Schlittenbar in den vergangenen Wochen täglich mit allen Partylustigen nach dem Weihnachtsmarkt zu Après-Ski-Hits weitergefeiert hat, öffnet sie an diesem Samstag das letzte Mal für die Saison. Bevor sie sich bis zum nächsten Jahr verabschieden, geben DJ Holgaaar und DJ AprèsBuffel noch mal richtig Gas. Der Einlass beginnt um 21 Uhr. Auf Tixforgigs.com könnt Ihr Euch für rund 10 Euro vorab Tickets sichern.

Nachdem die Weihnachtsdeko wochenlang die Stadt an sich gerissen hatte, strahlt an diesem Wochenende wieder die Discokugel. (Symbolfoto) © 123rf/dacosta

Schallplattenbörse im Haus Leipzig

Euer Weihnachtsgeld ist bei der Schallplattenbörse im Haus Leipzig perfekt angelegt. Von 11 bis 17 Uhr bekommt Ihr am Sonntag die unterschiedlichsten Tonträger, egal welches Genre. Veranstaltet wird das Ganze von "FIRST AND LAST". Neben den Platten soll es auch Poster, Kataloge, Literatur, DVDs und Tourshirts geben - eben alles, was das Sammlerherz begehrt. Der Eintritt kostet 4 Euro.

Egal welches Genre, bei der Schallplattenbörse im Haus Leipzig bekommt Ihr die unterschiedlichsten Tonträger sowie weitere Fan-Artikel. (Symbolfoto) © Emily Mittmann

Antikmarkt auf dem agra Messegelände

Zum Ende des Monats und des Jahres öffnet an diesem Wochenende auch der agra Antikmarkt noch einmal. Statt wie gewohnt am Samstag und Sonntag geht Europas größter mobiler Flohmarkt dieses Mal aber von Sonntag bis Montag. An beiden Tagen öffnet er von 8 bis 15 Uhr.

Am Sonntag könnt Ihr das Wochenende auf dem agra Antikmarkt ausklingen lassen. © Emily Mittmann