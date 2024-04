05.04.2024 14:04 30 Jahre Feste-Shows: Florian Silbereisen feiert kunterbuntes Schlager-Jubiläum in Leipzig

Florian Silbereisen war am Donnerstag mit Das große Schlagerfest.XXL zu Gast in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig.

Von Nico Schimmelpfennig Leipzig - Schlagerparty in der Messestadt! Florian Silbereisen (42) war am Donnerstag mit "Das große Schlagerfest.XXL" zu Gast in der Quarterback Immobilien Arena. Egal ob mit Steh- oder eigentlich Sitzplatzkarten ausgestattet, feierten die Schlagerfans auf jeder verfügbaren Fläche und ließen die Halle zu einer riesigen gemeinschaftlichen Tanzfläche werden. Riesen-Party in der Quarterback Immobilien Arena1 Florian Silbereisen (42) lud am Donnerstag zu "Das große Schlagerfest.XXL". Gefeiert wurden gleich zwei Jubiläen: 30 Jahre Feste Shows, 20 Jahre davon mit Silbereisen als Gastgeber. © Nico Schimmelpfennig Für Unterhaltung sorgte Silbereisen dabei nicht allein. Der Moderator hatte gleich mehrere Schlager-Kollegen mitgebracht, darunter Thomas Anders (61), Ross Antony (49), "Voxxclub", die DDC Breakdancer, Michelle (52) mit ihrem Partner Eric Philippi (27) sowie Olaf der Flipper (78) und seine Tochter Pia Malo (41). Als besonderer Gast war zudem DJ Özti (53) dabei. Das Staraufgebot hatte einen guten Grund, immerhin gab es gleich zwei Jubiläen zu feiern: 30 Jahre Feste Shows, 20 Jahre davon mit Silbereisen als Gastgeber. Dass in den TV-Shows viel getanzt wird, ist nicht neu. Die DDC Breakdancer setzten jedoch noch eine Schippe drauf, boten viel fürs Auge und heizten dem Publikum ordentlich ein. Leipzig Kultur & Leute Deutschlands größte LAN-Party geht in die zweite Runde! Das erwartet Euch auf der "Caggtus" 2024 Für mehr Farbe im Leben sorgte Ross Antony (49), der per Regenbogen auf die riesengroße XXL-Bühne geschoben wurde, die weit ins Publikum rein reichte. Im Gespräch mit Silbereisen erinnerte der Popstars-Gewinner daran, dass er zuletzt über 20 Kilo abgenommen habe und wirkte dabei sichtlich stolz. Florian Silbereisen: Viel Tamtam und eine würdige Erinnerung Für mehr Farbe im Leben sorgte Ross Antony (49), der per Regenbogen auf die riesengroße XXL-Bühne geschoben wurde. © Nico Schimmelpfennig Natürlich durften auch die großen Gefühle nicht fehlen. So präsentierte Michelle ihren ESC-Hit "Wer Liebe lebt" mit viel Leidenschaft und voller Hingabe, während sie inmitten ihrer flammenden Initialen stand. Es folgte ein Duett mit ihrem Partner, bei dem die beiden einmal mehr zeigen konnten, wie schwer sie ineinander verliebt sind. Ach, ist das nicht schön? Olaf der Flipper und Tochter Pia Malo nahmen sich einen echten Klassiker vor. Zusammen sangen sie "Fang das Licht", mit dem bereits 1985 Schlager-Legende Karel Gott (†80) und Darinka (51) gemeinsam die Charts stürmten. Zwischendurch setzte Silbereisen auf jede Menge Tamtam, hatte neben seinen Schlagerstars auch Pyrotechnik, Nebelsäulen und Konfetti mitgebracht. die Jungs von "Voxxclub" setzten während ihres Auftritts sogar auf Megafone, um auch noch den letzten zum Mitmachen zu animieren. Leipzig Kultur & Leute Neu in Leipzig? So erleichtert diese Handballerin Zugezogenen den Start bei uns Special Guest DJ Ötzi wurde auf der Bühne von zwölf Trommlern begleitet, die seinem Hit "Ein Stern" noch einmal zusätzlich Wucht verliehen. Und auch Thomas Anders und Silbereisen gaben sich im Duett zu "Sie sagte doch, sie liebt mich" die Ehre. Ausgestattet mit Megafonen animierten "Voxxclub" auch noch den Letzten zum Mitmachen. © Nico Schimmelpfennig Olaf der Flipper und Tochter Pia Malo erinnerten mit ihrem Duett von "Fang das Licht" an Schlager-Legende Karel Gott (†80), der zusammen mit Darinka (51) damit 1985 die Charts stürmte. © Nico Schimmelpfennig Den besonderen Höhepunkt lieferten dann noch alle Musiker, indem sie gemeinsam auf der Bühne sangen und so für Gänsehaut sorgten.

Titelfoto: Montage: Nico Schimmelpfennig