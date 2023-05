30 Jahre Leipziger Stadtfest: Das erwartet Euch bei der Jubiläumsausgabe

Los geht es in diesem Jahr schon am Donnerstagabend. Unter anderem eine sogenannte Illuminationsshow soll übers Wochenende auf dem Markt für Unterhaltung sorgen. Damit dabei alles reibungslos verläuft, soll diese bereits am Donnerstag getestet werden. "Und wie würde das besser gehen als mit Publikum?", so Hochmuth.

Vom 2. bis 4. Juni feiert Leipzig in diesem Jahr sein Stadtfest. Rund 300.000 Besucher werden dann erwartet. Für Unterhaltung sorgen unter anderem Acts wie Loi, Kamrad, Anstandslos & Durchgeknallt, The Firebirds und Four Roses.

Seit den Anfängen war Hochmuth dabei, hat erfolgreiche Ausgaben des Stadtfests erlebt ebenso wie die Ausfälle und Herausforderungen während der Corona-Pandemie . Viel Zeit, um in Erinnerung zu schwelgen, ließ sich der Chef-Organisator am Mittwoch jedoch nicht, konzentrierte sich stattdessen lieber auf das Bevorstehende.

Die Stadtfest-Organisatoren wie Bernd Hochmuth (rechts) und ihre Mitwirkenden feierten bereits am Donnerstag das große Jubiläum. © Andreas Schmidt

Fußball spielt in diesem Jahr eine wichtige Rolle beim Stadtfest. So wird am Samstagnachmittag die Frauenmannschaft von RB Leipzig geehrt, die in diesem Jahr den Aufstieg in die 1. Bundesliga geschafft hat. Am Abend wird dann das DFB-Pokalfinale zwischen den Roten Bullen und Eintracht Frankfurt live übertragen.

Wichtige Infos für kleine Besucher: Um mehr Platz zu garantieren, wurde "Belantis on Tour" in diesem Jahr an die Ecke Salzgässchen und Reichsstraße verlegt. Die "Toggo-Tour" findet Ihr nach wie vor vor dem Paulinum auf dem Augustusplatz. Dort wird am Sonntag auch die große Schlagerparty veranstaltet, zu der Olaf Berger (59), Uta Bresan (58), Linda Feller (56), Hartmut Schulze-Gerlach (75) und Hans-Jürgen Beyer (73) erwartet werden.

"Unser Ziel ist es, auch in diesem Jahr wieder ein tolles und abwechslungsreiches Programm zu bieten", sagte Bernd Hochmuth. Eine Übersicht aller Angebote finde sich inzwischen auch auf der Website des Stadtfests.

Und noch eine wichtige Neuigkeit: Die Zahl der öffentlichen Toiletten wurde Hochmuth zufolge im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

2024 soll das Leipziger Stadtfest dann übrigens schon früher, vom 31. Mai bis 2. Juni, stattfinden. Der Grund: Die Fußball-Europameisterschaft, an der Leipzig als eine der Gastgeberstädte teilnimmt.