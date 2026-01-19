Nadine Angerer in Sachsen: Weltfußballerin strauchelt bei Leipzig-Fragen

Leipzig - Während Sonntagabend mehr als 10.000 Menschen das Xavier-Naidoo-Konzert in der Leipziger Arena verfolgten, nahmen in deutlich intimerem Rahmen rund 100 Platz, um interessante Anekdoten der Ex-Torhüterin Nadine "Natze" Angerer (47) zu lauschen. TAG24 war im "Central Kabarett" dabei und ertappte den Fußball-Weltstar bei einigen Wissenslücken.

Konnte bei ihrer ersten Bühnenshow mit Humor und coolen Storys, aber nicht mit Leipzig-Wissen punkten: Nadine Angerer (47). © TAG24

"Als ich gelesen habe, dass Leipzig auf dem Tourplan steht, hab ich mich total gefreut - obwohl ich Leipzig gar nicht wirklich kenne", sagte die frühere Torfrau zu Beginn vor ihrem überwiegend weiblichen Publikum. "Aber jedes Mal, wenn ich hier bin, fühle ich mich total pudelwohl."

Dass sie tatsächlich ein paar Wissenslücken bezüglich der Messestadt hat, offenbarte eine von ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann (61) initiierte Quizrunde.

So schätze "Natze" falsch, dass Leipzigs Frauen bereits seit 2020 erstklassig spielen, obwohl dies erst seit 2023 der Fall ist. Nicht beantworten konnte sie außerdem, was beim RB-Männerteam erstmals seit dem Aufstieg 2016 der Fall ist - die verpasste Quali fürs internationale Geschäft.

Dass sich vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern am Samstag ein langjähriger Profi in die Fußball-Rente verabschiedet hat, hat Angerer zwar mitbekommen. Nur der Name Kevin Kampl (35) war ihr entfallen.

Auch bei der abschließenden Frage patzte die heute in Bad Nauheim lebende Ex-Fußballerin, die mittlerweile Torwarttrainerin der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft ist. Sie wusste nicht, dass RB Leipzig der erste deutsche Profiverein ist, bei dem eine Frau - Tatjana Haenni (59) - an der Spitze steht.