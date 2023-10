"Aufsteigerin" Maria Clara Groppler verrät: Die Goldene Henne kannte sie früher gar nicht

Comedian Maria Clara Groppler (24) war bei der "Goldenen Henne" in der Kategorie "Aufsteiger" nominiert. © Fischerpress/Matthias Fischer

Zur Preisverleihung war Maria mit ihrer Mama erschienen. "Sie will eigentlich immer mitkommen bei solchen Sachen, war auch schon beim Comedy-Preis dabei. Sie mag es eben, dieses Glamouröse."

Dass sie für den Preis nominiert war, habe sie von ihrem Management erfahren. Große Überraschung auf dem roten Teppich: Gegenüber TAG24 gestand Maria, dass sie die "Goldene Henne" zuvor gar nicht kannte.

"Ich bin eben nicht mehr so im Fernsehen unterwegs. Aber ich habe mich natürlich trotzdem gefreut, nominiert zu sein. Ich habe es dann auch gleich gegoogelt und es ist ja wirklich groß."

Im Vorfeld teilte die Comedian bereits mit ihren Fans auf Instagram, wie sie sich für die auf den Abend vorbereitete. Das Kleid musste natürlich perfekt sitzen. Ebenso auf dem Programm: Den passenden Gesichtsausdruck üben.

"Ich bin nicht so der emotionale Mensch. Wenn ich Freude empfinde, sieht man das meist nicht so an. Deswegen habe ich versucht, das noch bisschen vorm Spiegel zu üben", verriet die 24-Jährige. Auch an der Dankesrede wurde im Vorfeld bereits fleißig gefeilt.