Deutschlands größter Publikumspreis: Carpendale, Thomalla und Co. freuen sich über Goldene Henne

Fast 50 Jahre ist es her, dass "Ti amo", einer von Carpendales bekanntesten Hits, erschien. Seit jeher prägt der Schlager-Star die Musik-Szene, was am Freitagabend mit dem Ehrenpreis für Musik gewürdigt wurde. Verliehen hatte ihm die Henne sein Sohn Wayne Carpendale (46), der seinen Vater in dieser Zeit begleitete.