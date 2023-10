Goldene Henne 2023: Ehrenpreis für Howard Carpendale, Anastacia singt mit dem MDR-Kinderchor

Der Schlagersänger erhielt den Ehrenpreis Musik für sein Lebenswerk, nachdem er zunächst noch einmal betont hatte, dass sein aktuelles Album "Let's Do It Again" sein letztes werden soll. Die Laudatio übernahm sein Sohn Wayne Carpendale (46).

Pop-Ikone Anastacia sang zusammen mit dem MDR-Kinderchor den Sarah-Connor-Song "Wie Schön Du Bist", den sie für ihr Album "Our Songs" umgedichtet hatte. © Fishermedia

Die Freiwilligen-Agentur Halle-Saalekreis wurde in der Kategorie ausgezeichnet und "Heute-Show"-Star Martina Hill (49) in der Kategorie Comedy, in der unter anderem auch Olaf Schubert (55) nominiert war. Der Verein Rhino and Forest Fund erhielt den Preis in der Kategorie "Zukunft". Die Publikumspreise in den Kategorien "Aufsteiger" und "Musik" gingen an Biathletin Selina Grotian (19) sowie das Duo Udo Lindenberg (77) und Apache 207 (25) für ihren Song "Komet".

Neben den Stars sorgten immer wieder Auftritte verschiedener Musiker für Unterhaltung. Den Anfang machte Carpendale mit einem Medley seiner größten Hits. Auf ihn folgte Sänger Johannes Oerding (41) mit seinem Song "An Guten Tagen".

Pop-Sängerin Anastacia, die vor kurzem ihr Album "Our Songs" veröffentlichte, trat zusammen mit dem MDR-Kinderchor auf und nahm sich den Sarah-Connor-Song "Wie Schön Du Bist" vor. Den Text hatte sie für ihre Platte umgedichtet.

Nach eigener Aussage hatte sie ihn für ihren Sohn geschrieben, als dieser in der Pubertät war. Es geht darum, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass das Leben manchmal schwer ist, sie aber deswegen nicht an sich selbst zweifeln sollen.

Darüber hinaus trat Sänger Sasha gleich mehrfach auf.

Original-Artikel vom 13. Oktober, 21.24 Uhr. Text aktualisiert um 21.57 Uhr.