Cro, was war das denn? Darum war der Tourauftakt in Leipzig eher mittelmäßig

Leipzig - Vor knapp 12.000 Fans gab Cro (34) am Freitagabend in der Leipziger QUARTERBACK Immobilien ARENA die Auftaktveranstaltung seiner "Cronicles Tour 2024". Was mit tosendem Applaus und einer Menge Euphorie anfing, zog sich am Ende ohne große Highlights ziemlich in die Länge.